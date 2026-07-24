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El nuevo descubrimiento de Noah Cappe: hamburguesa entre churros

La clave de este plato es cambiar el pan por churro. La churro hamburguesa se convierte en la reina de la feria.

El nuevo descubrimiento de Noah Cappe: hamburguesa entre churros

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Noah Cappe ve todo tipo de hamburguesas en las ferias de comida de Estados Unidos y en esta ocasión ha tocado una a la que han sustituido el pan por churros. Todo el mundo está fascinado.

Esta vez Noah está en la feria de cítricos de Cloverdale. Don elabora desde hace 30 años hamburguesas a la parrilla y con él Noah descubre la churro hamburguesa de queso y bacon.

Entre las variantes que ha hecho otros años se encuentra la hamburguesa rellena o con donuts. ¿Por qué no un churro?

El primer paso es freír los churros en forma de donut y rebozarlos en azúcar y el toque de canela.

Después de pone en la plancha la hamburguesa de vacuno con unas especias que Don se niega a revelar. Y luego cocina el bacon ahumado con madera de manzano.

El montaje es rápido: el queso sobre la carne para que se funda, encima el bacon, todo colocado sobre una de las bases en forma de donut y otra como tapa.

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