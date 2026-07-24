El nuevo descubrimiento de Noah Cappe: hamburguesa entre churros

Noah Cappe ve todo tipo de hamburguesas en las ferias de comida de Estados Unidos y en esta ocasión ha tocado una a la que han sustituido el pan por churros. Todo el mundo está fascinado.

Esta vez Noah está en la feria de cítricos de Cloverdale. Don elabora desde hace 30 años hamburguesas a la parrilla y con él Noah descubre la churro hamburguesa de queso y bacon.

Entre las variantes que ha hecho otros años se encuentra la hamburguesa rellena o con donuts. ¿Por qué no un churro?

El primer paso es freír los churros en forma de donut y rebozarlos en azúcar y el toque de canela.

Después de pone en la plancha la hamburguesa de vacuno con unas especias que Don se niega a revelar. Y luego cocina el bacon ahumado con madera de manzano.

El montaje es rápido: el queso sobre la carne para que se funda, encima el bacon, todo colocado sobre una de las bases en forma de donut y otra como tapa.