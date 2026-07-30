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El sorprendente sándwich dulce con tapioca que conquista a Noah Cappe en Las Vegas
Noah Cappe descubre en un festival de Las Vegas una original creación inspirada en la cocina asiática: un sándwich dulce de queso fundido, pan de canela y perlas de tapioca.
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Nos vamos con Noah Cappe hasta Las Vegas, Nevada, para visitar un festival que reúne algunos de los mejores platos callejeros de Estados Unidos.
Allí conocemos a Susi, que promete conquistar a los amantes de los postres con una original creación inspirada en su herencia asiática: un sándwich dulce de queso fundido con perlas de tapioca.
Susi explica a Cappe cómo lo prepara. Primero, unta con mantequilla un pan artesanal de canela, horneado en Las Vegas, y le añade azúcar.
Mientras tanto, mezcla al fuego nata para montar, mascarpone, queso crema, azúcar glas, leche condensada, pasta de vainilla y perlas de tapioca.
Después, coloca la cremosa mezcla sobre el pan y sirve el sándwich sobre una base de wantán con canela y azúcar. ¡Y listo para disfrutar!
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