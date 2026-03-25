José Álvarez lo ha desvelado en El Chiringuito
¿Cuáles serán los planes del Barça este verano?
José tiene varios nombre que interesan al club blaugrana
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El FC Barcelona quiere hacer varios refuerzos este verano, y José Álvarez ha desvelado en El Chiringuito los planes del club. "Grimaldo llegará si sale un lateral izquierdo y Virgili gusta mucho y se quiere reforzar esa posición", ha informado José. Además, "Bastoni ya le ha dicho 'sí' al Barça y el club tiene claro que Julián es su delantero", ha añadido.
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