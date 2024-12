Edu Aguirre: "El Barça no ha jugado bien contra le Dortmund"

El Barça ha asaltado el Signal Iduna Park esta noche en Champion. Los de Flick han ganado un partido muy igualado ante el Dortmund. Ferran Torres ha resuelto el banquillo desde el banquillo con un doblete heroico.

Sin embargo, el juego del Barça no parece haber convencido a todo el mundo. Edu Aguirre ha reivindicado que el juego de los blaugranas no ha sido ni mucho menos sobresaliente.