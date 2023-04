Cristóbal Soria no se arruga: "Yo me he quedado super tranquilo y relajado con el City. Te lo digo ahora, esta Champions solamente puede ganarla Guardiola".

¿Quedará retratado Cristóbal? O por el contario, ¿podrá el Real Madrid volver a levantar la 'Orejona' y dejar mal al tertuliano?