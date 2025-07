Connor apuesta fuerte: compra a su padre un Chevelle Malibu del 66 y gastará unos 50.000 dólares en restaurarlo

En el taller Rust Bros, Cassidy vuelve de su examen final de técnico en automoción para encontrarse con el nuevo proyecto de Connor: un Chevelle Malibu de 1966.

El joven ha comprado el vehículo a su padre por 8.500 dólares y tiene claro que no lo venderá. “Siempre he sido fan de los Chevelle Malibu del 66. Este no voy a restaurarlo para venderlo. Se quedará conmigo hasta que muera él o yo”, afirma ilusionado.

Tras echarle un primer vistazo, Connor se muestra encantado con su nueva adquisición. Para él, este clásico tiene una base perfecta para convertirlo en un coche de carreras legal para circular por la calle, asegura con entusiasmo.

Los primeros Chevelle salieron al mercado en 1964 y, solo dos años después, recibieron importantes mejoras: nuevas opciones de motor de alto rendimiento y un rediseño de la carrocería, con parrilla frontal renovada y faros traseros envolventes. La versión Malibú de gama alta destacaba por sus asientos tipo baquet y una guantera deportiva.

El hijo de Mike ya tiene un plan para su joya: darle un lavado de cara con ruedas grandes, un turbocompresor y un interior totalmente personalizado, pero para ello tendrá que invertir unos 50.000 dólares. ¿Conseguirá hacer realidad su sueño?