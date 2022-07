Morata: "Siempre he defendido esta camiseta"

El delantero acaba su contrato de cesión con los italianos esta temporada y finalmente los bianconeri no han llegado a un acuerdo con el Atleti para cerrar la compra del futbolista. Ambos clubes acordaron una opción de compra de 35 millones, pero la Juve no estaba dispuesto a abonar esa cantidad ahora mismo y ofrecía 15 millones, cifra que los rojiblancos no aceptan.

Álvaro Morata regresa ahora al Atleti pero ha querido mandar un mensaje a los aficionados de la Juventus, club en el que ha militado en dos etapas distintas: "Siempre he defendido esta camiseta con todas mis fuerzas y siempre seré de la Juventus".