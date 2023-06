Edu Aguirre no escondió en 'El Chiringuito' su enfado con los aficionados que insultaron a Gavi en la celebración del título de la Nations League con la Selección Española. "Es una vergüenza y han manchado la fiesta", reconoció el tertuliano. "Considero que Gavi tiene la suficiente madurez para que esto no le afecte porque ha llegado a la élite muy joven pero lo que ha ocurrido es una vergüenza", añadió Aguirre. "No entiendo cómo vas a una celebración a insultar", comentó sobre los aficionados que insultaron a Gavi y al Barcelona en el Wizink Center durante la celebración de la Selección Española.