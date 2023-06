Josep Pedrerol afirmó anoche en 'El Chiringuito' que no se cree que el fichaje de Messi se haya producido en tan poco tiempo. "No me creo que lo de Messi se haya hecho en 24 horas", ha asegurado. "¿A qué colegio van a ir los niños? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cuánto vas a cobrar? ¿Qué te ofrece Miami?", fueron algunas de las preguntas que lanzó Pedrerol sobre el fichaje de Leo Messi por el Inter Miami, dando por hecho que no ha sido cuestión de días sino fruto de largas y negociaciones complejas.