Edu Aguirre: "Las lágrimas de Ferran son d nº1"

¡Qué partido! El Barça volvió a la Europa League 18 años después con empate ante el Nápoles en casa. Los de Xavi comenzaron perdiendo con un gol de Zielinski tras una jugada embarullada en el área y algún que otro rebote. Los blaugranas se marcharon al descanso uno abajo, pero a los 15 minutos de la segunda, Adama provocó un penalti por mano y empató Ferran. Con ese resultado se llegó al final del partido.

Edu Aguirre ha empatizado con Ferran Torres tras el llanto que le provocó el no haber cuajado el partido que le hubiese gustado. Ve lágrimas de "número 1" y "de rabia por haberle fallado al Barça". El fallo está en que tuvo un par de ocasiones para llevarse el partido, pero no salieron bien... ¡No te pierdas a la entrada en plató de Edu!