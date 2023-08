José Álvarez comparó anoche en 'El Chiringuito' a Lamine Yamal con Leo Messi. La exhibición del canterano ante el Tottenham deslumbró al mundo del fútbol y recordó a la de Messi contra la Juventus en el año 2005. "Yamal puede llegar al nivel de Messi o, al menos, puede llegar a generar el mismo nivel de ilusión que Messi", aseguró José Álvarez contra el asombro de Matías Palacios. "No le estamos haciendo ningún favor al chico, no es Leo, no le comparemos con él", apuntó el periodista argentino. "La sensación de levantar el campo como ha hecho hoy Lamine Yamal no la había vivido desde Messi", reconoció Álvarez.