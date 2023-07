"No me fío de Mbappé"

Jorge D'Alessandro ve clara la jugada de Mbappé y no es otra que la de mantener de "prime" siendo noticia un día tras otro en prácticamente todos los periódicos. Además, está el otro jugador de esta partida, el PSG, intentando sacar partida del contrato que tiene firmado con el jugador. De fondo, se encuentra el Real Madrid a la espera de saber si Mbappé cederá a no cumplir su contrato y el PSG a venderlo por un precio razonable a los blancos para que no se vaya gratis. Es difícil lo que saber qué pasará pero lo que tiene claro Jorge es que no se cree al jugador ni se fía de él. "Es más marketing que fútbol".