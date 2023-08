José Luis Sánchez: "El Real Madrid no quiere acortar plazos con Courtois"

Malas noticias para el Real Madrid. Courtois, clave en la plantilla de Ancelotti, se lesiona de gravedad y estará fuera toda la temporada. El Madrid busca otro portero de manera urgente, y más sabiendo que el comienzo de La Liga está al caer. Sin embargo, en el club blanco no se olvidan de Thibaut y pretenden no ir con prisas en su recuperación. Tal y como informa José Luis Sánchez: "El Real Madrid prefiere asegurar una recuperación completa", es decir, no forzar durante el proceso. El Madrid no quiere acortar plazos y, como informa el tertuliano, no les importa si es un mes más o un mes menos, lo que quieren es asegurar su recuperación para que el belga vuelva más fuerte que nunca.