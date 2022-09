El enfado más brutal de Edu Aguirre

Edu Aguirre ha estallado en el plató de El Chiringuito tras el partido de la Selección frente a Portugal. Las reacciones en el post-partido de los futbolistas y el entrenador español, Luis Enrique, han ido dirigidos a esta confrontación entre Selección y periodistas; y Edu Aguirre ha explotado contra el tema: "Lo de 𝙇𝙐𝙄𝙎 𝙀𝙉𝙍𝙄𝙌𝙐𝙀 es un 𝙑𝙄𝘾𝙏𝙄𝙈𝙄𝙎𝙈𝙊 constante. ¿𝙐𝙉𝘼𝙄 𝙎𝙄𝙈𝙊́𝙉? Si no le gustan las críticas... 𝙌𝙐𝙀 𝙎𝙀 𝙑𝘼𝙔𝘼".