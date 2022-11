José Luis Sánchez habla de la actualidad en el conjunto azulgrana

Lewandowski ha hablado y sus palabras no han pasado desapercibido para algunos contertulios de El Chiringuito. El polaco ha señalado que: "Hay que saber cómo ganar y no cómo jugar para ganar", en una semana en la que Xavi Hernández ha insistido en la forma de conseguir la victoria y no solo en sumar los tres puntos.

Tras esta declaración, José Luis Sánchez describe el discurso del ariete como "ataque contra el Santo Grial del FC Barcelona", es decir contra los Xavi y compañía.