Juanfe Sanz desvela todo sobre la reunión entre Mbappé y Al-Khelaïfi

Juanfe Sanz desvela en el plató de El Chiringuito todos los detalles de la reunión entre Mbappé y Al-Khelaïfi, la cual tuvo una hora de duración y sólo estaban ellos dos presentes. La conversación fue en un tono amistoso, ya que ambos sabían que se iba a hablar en dicha reunión. La estrella francesa le transmitió al presidente del PSG su deseo de no continuar en el club la temporada que viene, y, por tanto, no aceptar la oferta de renovación que le ofrecieron en septiembre. Además, Mbappé se mostró muy agradecido al club y a la ciudad que siempre estará en su corazón. Por su parte, Nasser Al-Khelaïfi no mostró sorpresa respecto a su decisión.