Chumlee ha comprado unas réplicas del martillo de Thor sin consultarlo con un experto

Chumlee es un declarado fan de las películas de Marvel; por eso cuando se presenta en 'La casa de empeños' un hombre con el martillo de Thor y su casco, a Chumlee se le abren bien los ojos. No se trata del auténtico martillo utilizado en la película, pero es una réplica elaborada por los propios estudios.

Piden 4.000 dólares por ambas cosas, pero Chumlee logra que se quede todo por la mitad, en 2.000 dólares. Asegura que se trata de una gran compra, pero cuando se lo enseña a Rick este le pregunta si lo ha confirmado con algún experto en la materia. Chumlee está muy seguro de lo que ha comprado y le dice a Rick que no hay más experto que él en asuntos de las películas de superhéroes de Marvel. Rick no se queda demasiado tranquilo con la explicación y decide llevar los objetos a un experto confiando en que el dinero que ha pagado Chumlee no sea demasiado.