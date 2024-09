Dos carteles de principios del siglo XX despiertan la curiosidad de Rick

La cartelería sea de la época que sea siempre ha sido un objeto muy coleccionable y Rick lo sabe. Acaba de entrar en La casa de empeños Ken, un hombre con dos carteles de principios del siglo XX atribuidos a dos leyendas de ese arte Ernest Hamlin Baker y Montgomery Flagg, autor del archiconocido Tío Sam que actualmente cuesta una verdadera fortuna. Ken pide por ambos la destacable cifra de 15.000 dólares.

Rick sabe que este tipo de cosas son muy coleccionables, pero antes de comprarlas y pagar semejante cantidad de dinero, quiere asegurarse de que los carteles son originales. Desgraciadamente para el vendedor, el experto que tiene contratado Rick le asegura que ambos carteles son copias originales y por lo tanto no sólo no valen lo que Ken pide, sino que Rick no está interesado en adquirirlos.