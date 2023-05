Un hombre quiere vender a Rick una pistola giratoria de percusión de la Guerra Civil

A la casa de empeños llega un hombre llamado David para vender una pistola giratoria de percusión de la Guerra Civil de 1856 que su padre le dio y que compró a un coleccionista de armas. Se trata de un revólver, innovador para su época, de la compañía Savage que suministró unas 12.000 armas de fuego durante la contienda.

Las pistolas de la Guerra Civil eran armas multidisparos que usaban, principalmente, los oficiales y soldados de caballería.

El revólver tiene un disparador de doble anillo y, cuando tiras de él hacia atrás, se amartilla y el gatillo superior dispara. El inconveniente de este tipo de armas es que, si quedan restos de pólvora, el cilindro de la pistola podía acabar ardiendo y explotar en la mano de quien la llevase.

David pide por la pistola unos 10.000 dólares y Rick, que no es muy experto en armas, recurre a su amigo Alex Cranmer, director ejecutivo de Antiguedades Militares Internacionales, para que le indique si es un revólver especial. Rick tienes dudas sobre dicha pistola porque no ve ningún número de serie en ella y no sabe si pudieron reconstruirla.