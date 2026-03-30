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Mega (1,3%) sigue líder con El Chiringuito de Jugones

Mega (1,3%) se mantiene con El Chiringuito de Jugones y en el rankig de la cadena siguen Batalla de restaurantes y Vida bajo cero: Canadá.

Audiencias

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Mega (1,3%) mantiene también su audiencia y triunfa un mes más con El Chiringuito de Jugones. El programa capitaneado por Josep Pedrerol consigue una media de 143.000 seguidores, más de medio millón de espectadores únicos y un 3,6% de cuota media.

En el ranking de la cadena siguen Batalla de restaurantes (183.000 y 1,7%) como lo más visto de la cadena, y Vida bajo cero: Canadá (120.000 y 1,5%) entre sus contenidos más vistos.

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