Momento destacado
Un oso pardo se adueña de la casa de Mike en la isla de Kodiak
Mike regresa a su remota propiedad tras varios días fuera y descubre que no ha estado sola: un oso pardo ha entrado en su casa y la ha destrozado.
Publicidad
La propiedad de Mike se encuentra en un lugar remoto de la isla de Kodiak, en Alaska, al que solo se puede llegar en barco o hidroavión.
Tras pasar varios días fuera de casa en una larga cacería, Mike regresa y encuentra excrementos de oso pardo por toda su propiedad. Una señal que le preocupa especialmente: Kodiak cuenta con una de las mayores poblaciones de estos animales, con más de 3.000 ejemplares en la isla.
Al acercarse a su vivienda, sus sospechas se confirman. Un oso ha entrado en la casa, ha saqueado la comida que guardaba en una bodega y ha destrozado el cobertizo.
Ahora Mike tendrá que averiguar si el inesperado visitante sigue merodeando por su propiedad.
Publicidad