Un oso pardo se adueña de la casa de Mike en la isla de Kodiak

La propiedad de Mike se encuentra en un lugar remoto de la isla de Kodiak, en Alaska, al que solo se puede llegar en barco o hidroavión.

Tras pasar varios días fuera de casa en una larga cacería, Mike regresa y encuentra excrementos de oso pardo por toda su propiedad. Una señal que le preocupa especialmente: Kodiak cuenta con una de las mayores poblaciones de estos animales, con más de 3.000 ejemplares en la isla.

Al acercarse a su vivienda, sus sospechas se confirman. Un oso ha entrado en la casa, ha saqueado la comida que guardaba en una bodega y ha destrozado el cobertizo.

Ahora Mike tendrá que averiguar si el inesperado visitante sigue merodeando por su propiedad.