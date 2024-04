Unas antiguas prótesis de traumatólogo abandonadas en un trastero despiertan la curiosidad de Kenny

Cuando en San Gabriel Kenny se hizo con uno de los trasteros subastados, no sabía qué podría sacar de los objetos que allí había. Entre todos ellos, le llamó la atención una serie de aparatos de metal algo extraños y casi diabólicos. Despertaron su curiosidad, no sólo por saber qué eran exactamente, sino también por conocer su precio de venta y comprobar si su compra había sido rentable o no.

Para descubrir el misterio de esos objetos, acude a la casa del doctor Robert Drummond para saber más. Resulta que esos objetos tan extraños que ha encontrado en una caja apilada en el trastero que ha comprado, son prótesis de traumatólogo y herramientas para su colocación y extracción. Son unos objetos extraños pero que ya no se usan en medicina, pues ha llegado una nueva generación más moderna y con mejores prestaciones. Pero se encuentran en buen estado de conservación y podrían ser un buen objeto coleccionable para algún doctor que quiera conservar un pedazo de historia de la medicina.

Una vez aclarada la utilidad de estos extraños objetos, Kenny quiere saber cuánto podrían valer y así ver si la adquisición de ese trastero ha sido rentable para él o no.