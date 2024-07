Un asalto animal a una plataforma de almacenamiento de carne preocupa a Glenn Villeneuve

En el ártico hay que conservar la comida durante mucho tiempo porque nunca sabes cuándo vas a poder cazar y, por consiguiente, tener algo que llevarte a la boca. Los frigoríficos no valen, porque no tienes electricidad, así que hay que almacenar la comida en algún lugar donde se mantenga en buen estado para ir consumiéndola poco a poco.

El frío no es un problema, pero los animales salvajes sí. Ellos son capaces de oler la carne desde kilómetros de distancia, por lo que es imprescindible almacenar la comida en un lugar inaccesible para ellos.

Glen lleva almacenando carne en unas plataformas elevadas en medio del campo donde a los animales les es casi imposible acceder, pero esta mañana ha descubierto que eso ya no es así. Al parecer un carcayú ha logrado llegar a una de sus plataformas y se ha dado un buen festín. No es demasiado preocupante, porque lo que había en esa plataforma no era comida para él, sino cebo para cazar, pero se trata de un serio aviso para Glenn que deberá inventar algo para evitar que se vuelva a producir.