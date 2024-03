El dinero no abunda en Alaska y hay que buscarse la vida para ahorrar todo lo que puedas

En Alaska la vida es muy complicada. Dependes casi exclusivamente de tu capacidad para buscarte tu propio alimento y elaborar tus propias herramientas. El dinero es importante, pero no abunda por estos lugares. Andy reflexiona sobre la comida y lo poco que la gente valora la posibilidad de tenerla cerca de su casa y de fácil acceso.

Para Andy su supervivencia depende de lo que pueda cazar y la temporada pasada fue un mal año, pues la caza escaseó. No quiere que le vuelva a ocurrir y decide prepararse a fondo. Las balas son caras y tienes que utilizarlas con cabeza, pues disparar a lo loco y no conseguir tu pieza significa que habrás gastado mucho dinero y no te podrás enfrentar al invierno. Por eso, Andy decide elaborar sus propias balas, de manera que le salga mucho más económico.