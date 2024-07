La experiencia ha permitido a Glenn tener comida en días en los que no consigue cazar

El invierno es una temporada complicadísima para todos aquellos que viven en el ártico. Glenn Villeneuve necesita salir a cazar caribúes para alimentarse. Las condiciones en el exterior son muy duras, pero es necesario buscar comida.

Desgraciadamente para él, no ha podido localizar a ninguna presa, pero ha ganado la suficiente experiencia para tener almacenado algo de carne y así evitar tener que vivir al día. Cuando era más novato, más de una vez se tuvo que quedar sin comer, al no tener almacenada suficiente comida. Ahora tiene una reserva para días como el de hoy, en el que no se da bien la caza.