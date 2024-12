La solución de Sue Atkins para evitar que le entre agua a sus botas

Aunque la despensa de Sue está bien surtida, no tiene tantos alimentos como ella esperaba. Sobre todo necesita más pescado, ya que este año no ha tenido suerte con las cañas y no ha logrado almacenar nada. Es el momento de salir al río a intentar pescar algo, pero antes debe tomar medidas con sus zapatos.

Mantenerse seco es primordial en un entorno tan hostil como el ártico. Sue calza unas magníficas botas que ya han perdido gran parte de su impermeabilidad con el paso del tiempo. Así que utiliza un remedio casero para evitar que el agua le entre en los pies. Usa grasa de oso para extenderla por sus zapatos y así lograr impermeabilizarlas de manera artesanal. Con los pies mojados, poco podría conseguir en el exterior.