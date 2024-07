Sue Aikens se enfrenta a un serio problema que podría dejarla incomunicada si no lo soluciona

Sue Aikens está en su campamento del río Kavik en Alaska, a 317 kilómetros al norte del círculo polar ártico.

Aikens tiene un problema muy serio: el motor de su pala de carga no funciona correctamente. Pierde aceite y necesita que venga de inmediato un mecánico a repararlo.

Si no puede usar la máquina excavadora, no podrá allanar la pista y reparar los baches que ha dejado el deshielo en la zona y eso implica que las avionetas no puedan aterrizar allí.

El no disponer de un camino de tierra que esté en óptimas condiciones, le hace perder mucho dinero. Durante el verano, Aikens abastece de combustible y hospeda a los pilotos de avionetas que cruzan la tundra.

En estos momentos, no dispone de suficiente gasolina y está esperando un cargamento que no podrá tomar tierra si no arregla la pista.

Sue consigue ponerse en contacto con un mecánico para que le repare el motor. El hombre viene bien equipado. Ha traído un turbo, un kit de sellado y todas las piezas que necesitan para poner de nuevo en funcionamiento la pala de carga.