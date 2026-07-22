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Comida de feria en un palo: así es la banderilla crujiente que sorprende a Noah Cappe

Por fuera es como una croqueta decorada con fideos pero por dentro es una salchicha con queso. ¡No pueden estar más sorprendidos!

Comida de feria en un palo: así es la banderilla crujiente que sorprende a Noah Cappe

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Noah Cappe va a probar la banderilla que prepara Shelly. Primero combina la harina de maíz con agua para hacer el rebozado de la banderilla.

Luego pone una salchicha y dos lonchas de queso para enrollar la salchicha. Y lo sumerge en la masa.

El siguiente paso es rebozarlo sobre los fideos.

Tras tres minutos en la freidora los fideos ramen están cada vez más dorados y le dan ese toque salado y con textura.

Después se pinta de mostaza un lado y de kétchup el otro. Y ya estaría preparada la banderilla más original y crujiente.

El bocado perfecto de salchicha con queso. Noah asegura que es una banderilla de feria clásica pero mejor.

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