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Comida de feria en un palo: así es la banderilla crujiente que sorprende a Noah Cappe
Por fuera es como una croqueta decorada con fideos pero por dentro es una salchicha con queso. ¡No pueden estar más sorprendidos!
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Noah Cappe va a probar la banderilla que prepara Shelly. Primero combina la harina de maíz con agua para hacer el rebozado de la banderilla.
Luego pone una salchicha y dos lonchas de queso para enrollar la salchicha. Y lo sumerge en la masa.
El siguiente paso es rebozarlo sobre los fideos.
Tras tres minutos en la freidora los fideos ramen están cada vez más dorados y le dan ese toque salado y con textura.
Después se pinta de mostaza un lado y de kétchup el otro. Y ya estaría preparada la banderilla más original y crujiente.
El bocado perfecto de salchicha con queso. Noah asegura que es una banderilla de feria clásica pero mejor.
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