Robin presenta su potente desayuno: lleva salsas y pica

La ciudad de Winchester, Virginia, celebra el festival de la floración del manzano de Shenandoa.

Todo se paraliza para disfrutar día y noche: cierran los colegios, se decoran las casas, hay desfiles.

Y respecto a la comida vemos a qué se dedica ahora Robin y su desayuno vaquero.

Asegura que creó la receta sobre la marcha, como hace con todas.

Primero hay que hacer tortitas de maíz con miel en la parrilla. ¡Se hace en un minuto o dos!

Añaden encima el chili ,que era especialidad de su abuela. El toque final va con jalapeños, especias y picante y aun así le añade salsa de chipotle y chocolate.

¡Es un desayuno potente!

¿Qué veredicto dará Noah Cappe?