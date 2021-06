Un paquete sospechoso, pero la ley peruana no permite abrirlo

En el aeropuerto Jorge Chávez de Lima se mueven al año cerca de 300.000 toneladas. Supone otro reto para los equipos de aduanas y la policía anti droga. Cuando llega un paquete sospechoso a la terminal de carga, se inspecciona inmediatamente. Los agentes se encuentran con un problema pues la ley peruana no permite abrir un paquete si no hay motivos claros de que se trate de algo ilegal y los agentes no lo pueden saber. Por eso traen varios perros policía que acaban detectando un paquete sospechoso.