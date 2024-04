Una barca de lago abandonada en lo alto de un granero despierta la curiosidad de Mike

Mike esta vez viaja con la compañía de Jersey Jon pues Frank tiene algunos problemas de espalda que le han dejado ocupado en otros asuntos. Están recorriendo los estados de la costa Este y en concreto del de New Hampshire.

Allí se cruzan con Beth y su cobertizo lleno de objetos antiguos que su padre guardaba. De repente Mike descubre algo muy especial en lo alto del granero. Se trata de una barca de lago en un gran estado de conservación. Tras bajarla de allí con mucho cuidado, la observan y descubren que tiene unas enormes posibilidades de venta.

Mike no duda en hacerle una oferta a Beth, que en un principio no pensaba en venderla. Tras ofrecerle 600 dólares, Beth acepta y Mike se queda con ella. Ahora el problema será trasladarla, pues no cabe en la furgoneta.