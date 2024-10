Frank Fritz, el eterno compañero de Mike Wolfe en Cazatesoros, ha muerto a los 58 años de edad

Durante décadas hemos visto a Mike Wolfe y Frank Fritz recorrer Estados Unidos buscando a lo largo y ancho del país antigüedades y objetos de coleccionista para restaurarlos y después ponerlos a la venta. Son los Cazatesoros más famosos del mundo y en Mega les hemos acompañado en sus diferentes aventuras durante los años. Frank Fritz, uno de sus protagonistas, nos ha dicho adiós para siempre a los 58 años de edad, según anunció su representante.

Aunque la causa de su muerte no ha sido desvelada, la salud de Frank se había resentido gravemente en los últimos años. En 2021 un derrame cerebral le obligó a abandonar el programa y seguidamente tuvo que lidiar con la enfermedad de Crohn. Rob, el hermano de Mike, ha sido el encargado en sustituirle desde entonces, pero el legado que ha dejado Frank en la mente de los espectadores ha sido imborrable.

Mike Wolfe, compañero de fatigas y de miles de kilómetros, ha lamentado en sus redes sociales la muerte de su compañero:

"Conozco a Frank desde hace más de media vida y lo que has visto en la televisión siempre ha sido lo que yo he visto, un soñador que era tan sensible como divertido. Al igual que fuera de cámara, Frank tenía una manera de llegar a los corazones de muchos simplemente siendo él mismo.

¿Quién habría imaginado que compartiríamos el habitáculo de una furgoneta delante de millones de personas interesadas en nuestras aventuras?

Antes del espectáculo, despegábamos juntos a lugares que nunca supimos que existían sin ningún destino en mente y sólo con la pasión compartida de descubrir algo interesante e histórico.

Hemos realizado innumerables viajes y compartido tantas millas y me siento bendecido de haber estado a su lado cuando emprendió el último viaje a casa. Te amo amigo y te extrañaré mucho. Sé que estás en un lugar mejor."