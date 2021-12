El mensaje de Tebas al Barcelona por el fichaje de Haaland

¡Atento al mensaje de Tebas! El presidente de La Liga ha estado en la gala de premios del Diario As, donde nuestro compañero Marcos Benito le ha preguntado por la posible llegada de Erling Haaland al FC Barcelona. Javier Tebas ha sido muy claro y no se ha andado con rodeos: "No, hoy no...". ¡Y ojo! Cuando se le ha preguntado si el Real Madrid podría acometer ese fichaje, no se ha cortado: "Sí, el Real Madrid podría fichar a Haaland y Mbappé". ¿Estará Tebas en lo cierto? ¿Intentará abordar Florentino Pérez ambos fichajes?