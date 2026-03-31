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El excentral 'perico', sobre los derbis contra el Barça

Álvaro González: "Leo me llamó malo y yo le dije que era muy bajo"

El exjugador del RCD Espanyol analiza como eran esos derbis y enfrentarse a Messi

Álvaro González: "Leo me llamó malo y yo le dije que era muy bajo"

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El exfutbolista del RCD Espanyol, entre otros clubes, contó la dificultad que había en enfrentarse a Messi y los 'piques' que tenía con el astro argentino durante los derbis entre Espanyol y FC Barcelona. Álvaro Gónzalez se sinceró en el plató de El Chiringuito: "Lo sufrimos mucho durante esos años".

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