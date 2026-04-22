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Marcos Benito: "Vinícius está esperando la llamada del Real Madrid"

El tertuliano aseguró que el brasileño esta a la espera de saber hasta donde puede llegar el Real Madrid por renovarle

Marcos Benito: "Vinícius está esperando la llamada del Real Madrid"

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Tras la nueva pitada pese al gol anotado por Vinícius ante el Alavés, el extremo vuelve a estar en boca de todos por su situación contractual. Marcos Benito, aseguró que el brasileño está esperando al club: "Vinícius va a esperar a que pase el mundial y ese va a ser el momento en el que las dos partes van a hablar".

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