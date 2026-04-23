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José Álvarez: "La sensación de Lamine Yamal es que se ha roto"
El tertuliano informó de la preocupación máxima que hay en el club azulgrana por la gravedad de la lesión
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Tras la lesión de Lamine Yamal en la victoria del FC Barcelona ante el Celta, José Álvarez informó en El Chiringuito sobre la sensación del crack culé y cómo le han visto en el vestuario: "En el vestuario lo han notado tocado y bastante triste, no es normal que abandone el partido en el minuto 82".
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