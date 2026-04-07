El pasado sábado el Barça venció al Atlético de Madrid en un partido que bien podría valer una liga. Sin embargo, el foco del partido fue una entrada de Gerard Martín sobre Almada.

Edu Aguirre se ha mostrado muy molesto en el plató de El Chiringuito, asegurando que "los árbitros, el VAR...han perjudicado al Real Madrid".