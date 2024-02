Cristina Cubero: "¿Xavi? Cambios ya, no en junio"

Tras hacerse oficial la no continuidad de Xavi como entrenador del FC Barcelona, los problemas no han disminuido en el club culé y, por ello, Cristina Cubero ha explotado en directo con Josep Pedrerol. En su intervención, Cristina asegura que, para poder salir adelante y conseguir buenos resultados, los cambios han de producirse cuanto antes: "¿Xavi? Cambios ya, no en junio".