"La relación entre RDT y Diego Martínez es complicada"

El fichaje de RDT por el Sevilla no acabará produciéndose. Pese al interés hispalense, el delantero no acabará llegando a la capital andaluza. Uno de los motivos podría ser la buena relación que existe entre Monchi y Diego Martínez. Al parecer el entrenador del Espanyol parece no mantener buen 'feeling' con Raúl De Tomás, lo que habría motivado que el Sevilla acabase por no ficharlo. Tal y como ha contado Juanfe Sanz en la noche de hoy.