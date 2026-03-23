Edu Aguirre camino a La Velada #2

En el segundo episodio de la serie 'Edu Aguirre, camino a La Velada', muestra en que se basa su día a día hasta llegar a La Cartuja el 25 de julio: desde que se despierta hasta que se va a dormir, pasando por su entrenamiento, su recuperación, su estricta dieta, etc...

Quedan 6 meses para el combate y Edu sabe que no va a ser fácil, "va a ser un proceso largo y duro".