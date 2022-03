Edu Aguirre: "Mbappé sigue priorizando su estatus dentro del proyecto"

El PSG se ha vuelto loco por Kylian Mbappé. Según Le Parisien, le ha realizado una oferta de 2 años y 50 millones de euros por temporada. ¡Una auténtica barbaridad! ¿Será capaz de rechazarla o renovará?

¿Qué hará Mbappé? Edu Aguirre informa que, a pesar de dicha oferta tan colosal, sigue priorizando su estatus dentro del proyecto y no el dinero. Es decir, quiere ser la cabeza de grupo del Real Madrid, y no le importa el dineral que le ha ofrecido el Paris Saint Germain para que se quede. ¡No te pierdas la información de Edu!