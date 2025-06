"La que hemos liado Josep..." Así de sincero fue el discurso de Edu Aguirre hacia Josep Pedrerol tras un día en el que Edu no paró de hacerse fotos. "Me ha sobrepasado el cariño".

"Yo sólo hablo de fútbol", añadía un Edu que no pudo contener más las lágrimas y llegó a emocionarse en pleno directo...