El entrenador del RB Leipzig no se fía de Bellingham

Tras la no convocatoria de Bellingham para el duelo de ida de octavos de final de Champions League frente al RB Leipzig, el técnico del conjunto alemán fue preguntado por el significado de su ausencia para el partido. Marco Rose sorprendió a todos en rueda de prensa con su respuesta, no fiándose de la no presencia de la estrella inglesa. Rose conoce muy bien a Jude de su periodo en Dortmund, y cree que el '5' del Madrid hará lo posible para estar presente, pese a no haber viajado con el equipo.