"El Barça debería vender a Ansu, Ferran o Kessié pero no quieren salir"

José Álvarez ha contado en 'El Chiringuito' los problemas que tiene el Barcelona para fichar a Leo Messi. El cuadro catalán necesita vender jugadores para que el argentino pueda volver a jugar en el Camp Nou. "El Barça debería vender a Ansu Fati, Ferran Torres o Kessié pero los jugadores no quieren salir", ha desvelado José Álvarez. "Hay que sacar entre 40 o 50 millones con las ventas de jugadores", ha añadido. La venta de estos futbolistas no va a ser nada fácil. "Tienes que convencer a estos jugadores para que salgan del Barcelona y Messi no se fía de que ocurra porque ya le pasó algo parecido hace un par de años", ha afirmado.