Darío Montero: "Hay cierta preocupación en el Barcelona por la renovación de Araujo"

¡Alarma en Can Barça! Ronald Araujo finaliza su contrato el verano que viene, en junio de 2023 y todavía no ha firmado su renovación. El FC Barcelona está intentando convencer al futbolista con ofertas ya que le considera un futbolista clave para liderar la zaga azulgrana durante años, pero por el momento no se ha llegado a ningún acuerdo.

Darío Montero ha admitido que desde el club azulgrana existe preocupación, ya que el futbolista ha recibido ofertas millonarias de la Premier League, más concretamente del Manchester United, aunque de momento solo piensa en azulgrana. ¿Cómo se resolverá la operación?