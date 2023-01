"No entiendo que el VAR no haya entrado en esta acción..."

El partido disputado hoy en el Camp Nou ha contado con una acción muy polémica, en el minuto 68 Ousmane Dembélé realizaba una entrada temeraria con los tacos a la altura de la tibia de Alderete.

El árbitro le mostró al francés cartulina amarilla, sin embargo, el VAR no intervino en la acción para cambiar el color de la tarjeta. Rafa Guerrero y Juanfe Sanz no daban crédito ante las repeticiónes de la acción: "Creo que es roja. Por la altura de la pierna de Dembélé". Los árbitros del Chiringuito no entienden el criterio por el que los colegiados responsables del VAR no revisan este tipo de jugadas.