"Estamos acostumbrados a que Xavi se queje de todo"

El Barça debutó en Liga contra el Getafe en el Coliseum. El encuentro acabó 0-0, reparto de puntos para ambos equipos en un partido con dos expulsiones. Justo en el último minuto, el colegiado decidió que la acción a Araujo no debía ser penalti porque había mano previa de Gavi. Edu Aguirre fue contundente tras su vuelta al plató: "Esto es fútbol también, si no le gusta que se vaya de La Liga", refiriéndose a que al fútbol se puede jugar con diferentes estilos y expresando su agotamiento por las excusas y quejas constantes de Xavi.