"Al irse al Inter Miami, Messi ha decidido retirarse"

Muchos todavía se siguen preguntando porqué Lionel Messi no acabó en el Barça y sí en el Inter Miami. ¿Por qué no fichó de nuevo por el club de su vida y sí por el Inter Miami, siendo un club que se aleja de los focos? Muchos dicen por no querer tener la presión que tendría en su vuelta al Barça, otros dicen que el Barça no hubiese podido pagar su sueldo y, Josep Pedrerol, opina que el argentino ha decidido retirarse. Estas palabras no han gustado a Jorge D' Alessandro, que defendió a su compatriota afirmando que Lionel nació para competir hasta que colgara las botas.