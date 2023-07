Laporta: "En el mediocampo haremos un refuerzo más"

Es lo primero que ha dicho Joan Laporta: "Si hay alguna salida podemos hacer una incorporación". Esto deja claro que la situación económica del Barça no está para hacer grandes inversiones sin antes vender y rebajar sueldos. Sin embargo, como ha dicho el presidente, habrá nuevos refuerzos, a petición del entrenador, Xavi Hernández. Ha confirmado que en el mediocampo habrá un refuerzo más (evidente por la salida de Busquets) y que el mercado no ha hecho más que empezar. Razón tiene Joan, estamos a 4 de julio y todavía queda camino hasta el 1 de septiembre cuando se cierra el mercado de fichajes. También ha asegurado que en la delantera no tienen problemas, dando a entender que no habrá ningún fichaje arriba.