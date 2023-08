"Neymar puede jugar en la Liga andando"

El futuro de Neymar es incierto. El brasileño ha pedido salir del PSG y el club francés ya no cuenta con él. El futbolista ya no entrena con el grupo y se encuentra actualmente con los descartes. Como era de esperar, se le ha vinculado con su ex equipo, el Fútbol Club Barcelona, y José María Gutierrez no ha dudado en que sería un 'fichajazo'. "Con la calidad que tiene Neymar, le da para jugar andando", explicó Guti. El ex futbolista continuó elogiándole afirmando: "Media hora o quince minutos suyos te resuelven un partido".